Москва, 26 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В России коллективный иммунитет до сих пор не заработал из-за низких темпов вакцинации и изменчивости вируса, сообщила главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Mil.ru Вакцинация

«Мы все очень на него надеялись. Думали, будет прививка и будет иммунитет. Но темпы вакцинации в России невелики. Кроме того, начал распространяться штамм «дельта», который снизил эффективность вакцины», — сказала она РИА Новости.

По её словам, те, кто уже переболел и вакцинировался, «должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации».

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Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда это произойдет, «зависит и от нашего поведения, и от дальнейших мутаций вируса», подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения РФ утвердило форму сертификата о вакцинации от коронавируса или перенесённом заболевании COVID-19, соответствующий приказ вступает в силу с 8 ноября.