Индонезия получила партию вакцины Sinovac
Джакарта, 26 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Индонезия получила миллион доз вакцины Sinovac от правительства Китая, сообщает Kompas.
Governo do Estado de São Paulo
Вакцина от коронавируса Sinovac Biotech
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«Правительство Индонезии хотело бы поблагодарить правительство Китая за вакцину Sinovac», — заявили в министерстве связи и информационных технологий.
Индонезия в настоящее время является одной из стран с самым высоким уровнем вакцинации в мире.
Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 68 264 009 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ВМС Индонезии провели масштабные учения на пляже острова Риау.