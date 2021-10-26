Джакарта, 26 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Индонезия получила миллион доз вакцины Sinovac от правительства Китая, сообщает Kompas.

Governo do Estado de São Paulo Вакцина от коронавируса Sinovac Biotech

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«Правительство Индонезии хотело бы поблагодарить правительство Китая за вакцину Sinovac», — заявили в министерстве связи и информационных технологий.

Индонезия в настоящее время является одной из стран с самым высоким уровнем вакцинации в мире.

Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 68 264 009 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМС Индонезии провели масштабные учения на пляже острова Риау.