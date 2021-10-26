Симферополь, 26 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. На 60−80% забронированы отели и пансионаты перед нерабочей неделей в Республике Крым. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко в эфире «Радио Крым» 26 октября.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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По данным Волченко, уровень бронирования в премиальном сегменте достиг 80%, в трёх‑ и четырёхзвёздочных отелях он составил 65%, а в пансионатах забронировано 62% мест. При этом он уточнил, что уровень бронирования в Крыму на начало ноября был высоким ещё до объявления нерабочей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма ранее ввели новые антиковыидные ограничения, в том числе и для заселения в гостиницы. Теперь бронирование и проживание в отелях и пансионатах возможно только при наличии сертификата о вакцинации против коронавируса или справки о недавно перенесённой болезни, а также отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до заселения.