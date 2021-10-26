Екатеринбург, 26 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Свердловской области нужно закрыть рестораны, кафе и основную часть магазинов. С такими предложениями к властям региона обращаются представители Роспотребнадзора, пишут СМИ.

Rospotrebnadzor.ru Роспотребнадзор

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Также ведомство настаивает на закрытии фитнес-клубов, театров, салонов красоты, кинотеатров и т.д. Кроме того, рекомендуется отменить массовые мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продолжается рост числа выявляемых носителей коронавируса. Также увеличивается и общее количество пациентов, умерших от COVID-19.