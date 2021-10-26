Москва, 26 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Артем Метелев («Единая Россия») призвал коллег-парламентариев и граждан принять участие в работе региональных волонтерских штабов на предстоящей неделе, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа регионального штаба волонтеров #МыВместе в Петербурге

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«Сегодня мы хотим объявить о возобновлении волонтерских штабов акции #МЫВМЕСТЕ», — сказал Метелев.

В критический рост заболеваемости коронавирусом правительство объявило нерабочую неделю, в регионах вводятся ограничения на перемещения, в том числе обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет.

«Чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан из группы риска, тем кто является одиноким человеком или человеком с инвалидностью, нам необходимо проявить заботу и оказать помощь как минимум в доставке еды, жизненно необходимых лекарств», — отметил Метелев.