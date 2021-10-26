Брянск, 26 октября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Брянской области 26 октября установлен новый рекорд — подтверждено 449 случаев заражения коронавирусом, что на 12 больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 345 пациентов, скончались от осложнений ещё 17 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Permkrai.ru Коронавирус

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 73 910 носителей коронавируса. Справились с инфекцией 66 888 жителей, скончались от осложнений 1 786 пациентов.

Лаборатории региона за сутки проверили 3 105 тестов, всего выполнено 921 027 исследований на коронавирус.