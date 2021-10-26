Тбилиси, 26 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 48 090 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4762 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 26 октября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Всего на текущую дату в стране выявили 698 944 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 639 564 победили инфекцию, в том числе 3953 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 9831 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 43 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6186 пациентов, в оборудованных гостиницах — 975.

Днём ранее в Грузии в ходе 22 847 исследований выявили 1942 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 4650 человек, скончались 46 пациентов с COVID-19.