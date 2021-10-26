Мадрид, 26 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Кумулятивный показатель заболеваемости COVID-19 в Испании вырос на два пункта — до 46,3 — после выходных, в течение которых было зарегистрировано 4 485 новых случаев заражения и 54 смерти. Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что на сегодняшний день общее число инфицированных коронавирусом с начала пандемии в Испании превысило пять миллионов человек (5 002 217), а число смертей составило 87 186.

Согласно последнему отчету Министерства здравоохранения Испании, опубликованному 26 октября, почти во всех регионах зафиксирован рост показателей заболеваемости.