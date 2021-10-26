Симферополь, 26 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 662 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 26 октября. Это новый рекорд по числу заболевших за сутки. Накануне, 25 октября, сообщалось о рекордных 655 заразившихся.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

За последние сутки выписаны с выздоровлением 707 пациентов, ещё 17 крымчан с подтверждённым заражением коронавирусом включены в статистику смертности.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 93 314 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 78 775 человек. Жертвами инфекции стали 2 911 человек.