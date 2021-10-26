Москва, , 10:24 — REGNUM Повысить страховые выплаты на случай возможных осложнений от прививки от коронавируса до 1 млн рублей, а на случай смерти — до 10 млн рублей предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«При этом необходимо четко прописать параметры проведения независимой медицинской экспертизы. Она должна быть непредвзятой и научно обоснованной, чтобы, случись что, людям не приходилось судиться с чиновниками за положенные им от государства выплаты», — уточнил Миронов.

Он напомнил, что сегодня, если гражданин стал инвалидом из-за прививки, он получит 10 тыс. рублей. В случае его смерти, семье выплатят 30 тыс. рублей.

«За такие ничтожные деньги никто из тех, кто опасается побочных эффектов, рисковать своим здоровьем, а тем более здоровьем своего ребенка не станет», — констатировал Миронов.

По его мнению, повышение стразовых выплат поможет восстановить доверие граждан к государству.

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