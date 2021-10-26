Москва, 26 октября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Сегодня, 26 октября, курс рубля продолжает укрепляться к американскому доллару. Рубль торгуется утром чуть ниже отметки 69,60 рублей за один доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор компании «Единый брокер» Артём Арзамасцев.

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«Валютный рынок продолжает ощущать последствия решения ЦБ РФ по ключевой ставке, ставшего для многих несколько неожиданным в плане величины шага по повышению. 22 октября российский ЦБ повысил ставку сразу на 75 б.п.

Такое решение только усилило тренд на укрепление рубля к доллару. Последовавшая за этим весьма жесткая риторика, не исключающая дальнейшее повышение ставки, не оставила рублю выбора.

Вполне возможно, что на этой неделе можно будет увидеть дальнейшее укрепление рубля. Фьючерсы на нефть марки Brent продолжают торговаться в боковом тренде с середины октября и пока остаются в коридоре $84−86 за бочку.

Выход из этого диапазона в какую-либо сторону способен скорректировать курс рубля, но пока этого не наблюдается.

Укрепление российской валюты на этой неделе имеет все шансы продолжится, а в качестве поддержки для американской валюты остается уровень 68 рублей за один доллар», — считает эксперт.

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