Москва, , 08:08 — REGNUM С начала недели рубль продолжил укрепляться против своих конкурентов. Ускорение ему придал ЦБ РФ 22 октября, подняв ключевую ставку на 75 б.п., до 7,50%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Доллары и евро

А повышение цен на нефть и налоговый период удерживали скорость падения пары доллар/рубль, чтобы не было резких откатов против рубля.

По итогам дня 25 октября рубль подорожал к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,89%, до 69,71 руб., евро/рубль — на 1,18%, до 80,90 руб., фунт/рубль — на 0,70%, до 96,05 руб.

Из-за повышения ставки рубль стал привлекательным для carry trade. Инвесторы в этой стратегии зарабатывают на разнице процентных ставок.

Они берут займы в валютах развитых стран, где процентные ставки ниже, и инвестируют в инструменты с более высокой доходностью в валютах развивающихся экономик.

Против единой валюты евро укрепился на 1,18%, до 80,90 руб. Евро оказался под давлением после выхода немецкой статистики.

Три индекса IFO Германии (индекс экономических условий, индекс текущих условий, индекс деловых условий) оказались ниже предыдущих значений.

Член управляющего совета Европейского центрального банка и глава центрального банка Испании Пабло Эрнандес де Кос сказал, что проблемы с цепочкой поставок и рост цен на сырье негативно влияют на темпы восстановления экономики.

На протяжении всего месяца представители ЕЦБ говорят об инфляции, что ее скачок временный и нет необходимости пересматривать денежно-кредитную политику.

Сбой поставок может продлиться еще год. В ФРС тоже озабочены высокой инфляцией. Пауэлл сказал, что ЦБ поднимет ставки если ситуация с инфляцией не изменится.

Сегодня, 26 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит больше $86 за баррель. Для российской валюты сохраняется позитивный внешний фон для продолжения укрепления против доллара и евро.

Зона 68,00−69,50 руб. является благоприятной для открытия длинных позиций по доллару. В связи с этим при дальнейшем падении многие начнут фиксировать прибыль по рублю и переворачиваться.

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