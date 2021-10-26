Ростов-на-Дону, 26 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в связи с напряжённой эпидемической ситуацией школьные каникулы продлены до 10 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Сообщество Кружкового движения НТИ ВКонтакте Плакат «каникулы затянулись»

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Осенние каникулы для школьников начались 25 октября и продлятся до 10 ноября. Вынужденная мера, уверены специалисты, позволит предотвратить дальнейшее распространение коронавируса среди детей и работников общеобразовательных учреждений.

Родителей призвали ограничить пребывание детей в местах массового скопления людей.