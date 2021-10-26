Старый Оскол, Белгородская область, 26 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В стандартном режиме начал работать торговый центр «Боше» в Старом Осколе Белгородской области. После скандала от дверей убрали проверяющих QR-коды, сообщает 26 октября корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Галерея QR-кодов

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Накануне в социальных сетях жители города пожаловались на пропускной режим в супермаркет — войти внутрь можно было только посетителям с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию от COVID-19 или перенесённом заболевании, и с паспортом. Детей, пришедших с родителями, сотрудники предлагали оставить на улице.

К вечеру 25 октября проверяющий «кордон» убрали, в торговый центр смогли войти все желающие. А в прокуратуре Белгородской области начали проверку.