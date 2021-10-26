Москва, 26 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В российских школах наблюдается стабильная ситуация с коронавирусной инфекцией. Сообщение об этом опубликовано 26 октября в телеграм-канале министерства просвещения РФ «Большая перемена».

Екатеринбург.рф Школа

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«Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной», — отметили в министерстве.

По состоянию на 25 октября только в 0,13% школ действуют карантинные мероприятия. Это количество минимально, уточнили в Минпросвещения. Карантин по коронавирусу введён в 50 школах в 21 регионе России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минпросвещения рекомендовало школам объявить каникулы в период с 30 октября по 7 ноября.

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