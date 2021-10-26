Нью-Дели, 26 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 12,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало самым маленьким числом с начала марта текущего года. Об этом 26 октября сообщает индийское министерство здравоохранения и семейного благополучия.

India.gov.in Коронавирус в Индии

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По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 12 428 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 34 202 202.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 356 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 455 068.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 33 583 318 человек вылечились от нового заболевания и еще 163 816 находятся в настоящее время на лечении, что является наиболее низким показателем за 241 день.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 14 306 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.