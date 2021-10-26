Ижевск, 26 октября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 26 октября прививку от коронавируса сделали 478 888 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

75.ru Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Второй компонент препарата получили 340 593 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировался 11 421 житель республики. 1471 человек получил второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 82 506 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 5390 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 октября в республике провели 1 940 893 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5616 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 7918 исследований.

Читайте также: Более 1,94 млн исследований на коронавирус провели в Удмуртии