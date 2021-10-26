Ижевск, , 09:05 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 26 октября провели 1 940 893 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Лаборатория по исследованию на коронавирус в Бразилии Governo do Estado de São Paulo

За минувшие сутки лаборатории республики провели 5616 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 7918 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября 2020 года — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 24 человека. Накануне было зарегистрировано 30 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2705 человек.

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