Москва, 26 октября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения РФ утвердило форму сертификата о вакцинации от коронавируса или перенесённом заболевании COVID-19, соответствующий приказ вступает в силу с 8 ноября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе.

Приказ начнёт действовать 8 ноября. До 1 марта на портале госуслуг будут автоматически переоформлены сертификаты, полученные ранее.

Сертификат будет содержать QR-код и сведения о привитом или переболевшем человеке. Это имя и дата рождения, пол, адрес, дата формирования документа, тип вакцины, информация о ревакцинации и медицинских противопоказаниях.

Формироваться сертификат будет в электроном виде на русском и английском языках. На это отводится три дня после завершения вакцинации. Граждане России смогут также распечатать бумажный сертификат.

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