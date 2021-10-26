Баку, 26 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Жители Азербайджана, которые приобрели поддельные ковид-паспорта не смогут уклониться от наказания. Об этом заявил глава пресс-служба МВД республики Эльшад Гаджиев агентству Report.

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«Доводим до сведения, что в соответствии с законодательством Азербайджана приобретение поддельного COVID-паспорта имеет состав преступления», — сказал Гаджиев.

Он добавил, что, если гражданин с поддельным ковид-паспортом заразит кого-то коронавирусом, а тот скончается, то это грозит наказанием вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Гаджиев призвал жителей не приобретать поддельные паспорта.

Стоит отметить, что в Азербайджане действуют ограничения для тех, у кого нет ковид-паспорта. Без него запрещено посещать пункты общепита, гостинцы, торговые центры, вокзалы и массовые свадьбы.