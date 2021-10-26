Брюссель, , 08:51 — REGNUM Европейский союз намерен выделить на проект по содействию Украине в вопросе перехода к цифровой экономике более €2,5 млн, сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«В частности, это задание… позволит оказать поддержку бенефициарам (министерству цифровой трансформации Украины и Национальной комиссии) в совершенствовании компетенций по составлению, принятию и реализации политики в области цифровой экономики», — говорится в документе.

Кроме того, это «посодействует повышению и укреплению потенциала государственных органов как лидеров в деле развития цифровой экономики Украины».

Таким образом, говорится в тексте, ЕС поможет Киеву выполнить обязательства в области цифровой экономики, принятые в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Еврокомиссия предоставила Украине второй транш в размере €600 млн по программе макрофинансовой помощи.

Такая выплата — это часть экстренного пакета макрофинансовой помощи в размере €3 млрд для десяти стран — партнеров Евросоюза, предназначенная для ликвидации экономических последствий пандемии COVID-19.

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