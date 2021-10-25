25 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Европейская комиссия (ЕК) предоставила Украине по программе макрофинансовой помощи второй транш в размере €600 млн.

Оксана Переможенко, , 19:26 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) предоставила Украине по программе макрофинансовой помощи второй транш в размере €600 млн. Об этом 25 октября сообщила на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь ЕК. Данная выплата — это часть экстренного пакета макрофинансовой помощи в размере €3 млрд для десяти стран — партнеров Евросоюза, предназначенная для ликвидации экономических последствий пандемии COVID-19.

Месье, же не манж па сис жур! Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР

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Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов Klymenko Time и «Наглый». Многие отметили, что под «помощью» скрывается кредит. Были и те, кто добавил, что в масштабах страны это низкая сумма.

«Только очень «честные» люди могут называть финансовой помощью банальный кредит. И только очень глупые могут этому радоваться, а тем более хвастаться», — написала Юля Н.

«Не Украина получила, а офис президента», — добавил Аndrei.

«За стыдливой «помощью» скрывается попытка… [обмануть] граждан страны в благотворительности Европы, которая никогда не отличалась расточительством и разбрасыванием средств. Кредит… очередной кредит, который ляжет на плечи народа!» — пишет Вадим.

«Ага, значится, кредит подогнали. Ну шо, народ, пошли в очередь. Деньги ведь не власти дали, а Украине, и отдавать этот кредит населению, а не власти», — иронизирует Анжела.

Штаб-квартира Европейской комиссии (сс) EmDee

«Норм. Если учесть, что из прошлых властей никого не посадили, Кравчук, Кучма, Ющенко и Порошенко ходят и ржут во весь рот. То воруй спокойно — ничего никому не будет. Даже кролик (бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк — О. П.) норм себя чувствует. Так что эти 600 миллионов уже распилены по долям. Отдавать их все равно в 2036 году, а там… Кто будет у власти, того и проблемы», — считает Юрий К.

«Не Украина получила, а чиновники в карманы», — добавила Julia.

«А зачем нам сильным и независимым помощь?!» — не понимает Ник.

«Очередная подачка», — отреагировал Владимир Б.

«Выклянчил…» — написал Михаил, вероятно, имея в виду Зеленского.

«Это за Карпатские леса или за начало полноценной войны?..» — задался вопросом Ok 8778.

«Объясните наконец-то дураку (речь о Зеленском — О. П.), что европейская Украина за 600 миллионов не построится. Пусть отдаст офшоры, тогда и заживём», — отметил Nawuhodonosor.

Президент Украины Владимир Зеленский Nabu.gov.ua

«Досягнення (достижение — О. П.). Сколько помощи дают… какая страна была, а теперь побирушка», — пишет Victor.

«За увеличенную смертность народа уже деньги дают? За что хоть дали? Надеюсь, дали не в кредит? Или аванс за количество умерших в больницах?» — отреагировал один из комментирующих.

«Дожились. Это же копейки в масштабах страны. Это что за дурдом такой?» — подытожил Vitold.

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