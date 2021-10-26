Москва, 26 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Учёные пока не располагают данными о том, что вариант коронавируса AY.4.2 провоцирует более тяжёлую форму COVID-19. Об этом руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил 26 октября РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Ранее британское Агентство по здравоохранению (UKHSA) сообщило, что темпы распространения новой выявленной мутации вируса выше, чем у штамма «Дельта». Случаи заражения вариантом AY.4.2, как сообщало ИА REGNUM, уже зафиксированы в Московском регионе.

«Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжёлое течение заболевания или что он устойчив против действия антител, пока нет», — сказал Хафизов.

Ссылаясь на публикации британских органов здравоохранения, он отметил также, что убедительные доказательства разницы рисков госпитализации или смерти от штамма «Дельта» и его нового варианта сейчас отсутствуют.

На это указывают итоги первичного анализа, но их следует интерпретировать с осторожностью, сказал эксперт.

Читайте также: В Роспотребнадзоре оценили способность тест-систем выявлять штамм AY.4.2