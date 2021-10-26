Пхеньян, 26 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. С начала пандемии коронавируса в КНДР сдали тест на коронавирус 42 773 человека. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на отчёт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, с 8 по 14 октября тестирование в стране прошли 678 человек. О случаях заражения не сообщается.

Напомним, что в рамках программы COVAX Facility КНДР должна получить 1,99 млн доз вакцины, однако поставки задерживаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября делегация посольства Китая в КНДР посетила монумент китайско-корейской дружбы и возложила памятные венки в ознаменование 71-й годовщины вступления китайских народных добровольцев в войну сопротивления американской агрессии и оказание помощи Корее.

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