Москва, 26 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова считает, что в России коллективный иммунитет к COVID-19 не сформировался до настоящего времени из-за низких темпов вакцинации и изменчивости SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как отметила эксперт, слова которой приводит РИА Новости, специалисты рассчитывали на появление коллективного иммунитета после проведение прививочной кампании, однако темпы вакцинации в России, по ее мнению, являются невысокими, и также начал распространяться штамм коронавируса «Дельта», снизивший эффективность вакцин.

«Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации. Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда это произойдет, зависит и от нашего поведения, и от дальнейших мутаций вируса», — сказала она.

Кроме того, Баранова высказала мнение о том, что вариант коронавируса «Дельта» может стать последним, и в этом случае, как считает биолог, борьба с пандемией будет более легкой, а также сохранится эффективность имеющихся вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Колумбия получила новую партию вакцин против коронавирусной инфекции от китайской корпорации Sinovac.