Новосибирск, 26 октября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. Мэрия Новосибирска проводит опрос: «Как пройдут «антиковидные каникулы». Ответить на вопросы новосибирцы могут с 25 октября по 7 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

geralt Опрос

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«Горожанам предлагается ответить на вопросы о сокращении количества контактов в период с 30 октября по 7 ноября, а также о массовой вакцинации и ограничительных мерах», — уточнили в городской администрации.

Опрос проходит одновременно на двух платформах: на муниципальном портале города Новосибирска и на портале «Госуслуги».