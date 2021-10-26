Богота, 26 октября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Колумбия получила новую партию вакцин против коронавирусной инфекции от китайской корпорации Sinovac, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава.

Колумбия

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По его данным, препараты поставили в Колумбию через программу по распределению вакцин COVAX. Эта программа помогает бедным странам получить вакцины против коронавирусной инфекции для борьбы с пандемией.

К настоящему времени в Колумбии использовали почти 46 млн доз вакцин против COVID-19. При этом с начала пандемии в республике выявили 4 991 050 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране умерли 127 067 человек.