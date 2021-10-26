Москва, 26 октября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Подавляющее большинство российских тест-систем на наличие коронавирусной инфекции способно определить новый вариант штамма «Дельта» AY.4.2. Об этом 25 октября рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с РИА Новости.

Pixabay.com Коронавирус

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Специалист подтвердил, что подавляющее большинство российских тест-систем на основе ПЦР или изотермической амплификации абсолютно точно могут выявлять этот вариант штамма «Дельта», как и другие геноварианты.

«Особенность этой линии — две ключевые замены в гене S-белка, который очень редко таргетируется разработчиками из-за известной изменчивости последовательности гена, потому они не влияют на эффективность тестов», — пояснил Хафизов.

Эксперт добавил, что исследователи постоянно проверяют тест-системы на способность «улавливать» новые варианты штаммов коронавируса.

Напомним, о новом варианте штамма «Дельта», который, как предполагается, может обладать более высокой степенью распространения, нежели исходный, заявило британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA). Новая форма штамма «Дельта» получила маркировку AY.4.2, или VUI-21OCT-01. В России новая мутация была выявлена 21 октября.