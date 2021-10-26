Тегеран, 26 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. 25 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 125 363, причем 140 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Еще 140 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 125 363», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 7 516 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1171 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 429 982 пациента из общего числа 5 868 360 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 4256 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 51 158 858 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.