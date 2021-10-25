Москва, 25 октября, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации от коронавируса или перенесённом COVID-19. Соответствующий приказ ведомства опубликован 25 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

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"Утвердить форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе.

Из приказа Минздрава следует, что сертификат должен формироваться автоматически посредством портала госуслуг в виде электронного документа на русском и английском языках в течение трёх календарных дня после завершения вакцинации.

Гражданин также имеет право получить сертификат на бумаге в виде выписки с портала госуслуг с QR-кодом. Такой сертификат может быть распечатан гражданином самостоятельно либо при обращении в многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг.