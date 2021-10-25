Белград, 26 октября, 2021, 00:01 — ИА Регнум. За последние сутки в Сербии зарегистрировано почти 6000 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовало 25 октября министерство здравоохранения Сербии на своем официальном сайте.

Коронавирус

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От последствия COVID-19 за последние сутки умерли 62 человека. В особо тяжелом состоянии находятся 274 пациента.

В Сербии с 23 октября в ресторанах и кафе после 22 часов вечера можно находиться только при наличии ковид-паспорта о пройденной вакцинации или о перенесенной болезни. С 25 октября начнется выписывание штрафов гражданам и хозяевам объектов общепита, которые не соблюдают новое правило.

Напомним, что ранее в нескольких городах Сербии прошли спонтанные пикеты против введения ковид-паспортов.