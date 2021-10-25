Рим, 26 октября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Границы Италии будут закрыты для прибывающих из Албании с 26 октября по 15 декабря 2021 года. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в Албании, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограничение

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Въезд в Италию из Албании будет возможен лишь для возвращения на место проживания, а также в целях осуществления работы, обучения, прохождения лечения и по «абсолютно срочным поводам».

Сообщается, что информацию об этом подтвердили в министерстве здравоохранения Италии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число новых случаев заражения коронавирусом в Албании существенно больше, чем в соседнем Косово, и продолжает оставаться высоким — несколько сотен случаев в день.