Рим, 25 октября, 2021, 22:27 — ИА Регнум. Возможно, третью прививку от коронавируса придется делать всем гражданам Италии, а не «особо деликатным группам», как предполагалось, заявил в понедельник, 25 октября, глава национального высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Ранее в минздраве страны заявили, что для контроля над эпидемией необходимо привить около 90% граждан (в настоящее время — 73,7%).

С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.