Швейцария, 25 октября, 2021, 21:30 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксирован 253 521 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 3840 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 25 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 243 260 214 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 941 039 случаев смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, в первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю входят США, Великобритания, Россия, Турция, Украина, Индия, Румыния, Германия, Иран и Таиланд.