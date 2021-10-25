Набережные Челны, Татарстан, 25 октября, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Спасательная операция продолжается на месте происшествия в Набережных Челнах. Удалось спасти еще одного человека — 22-летнюю девушку. сообщает пресс-служба минздрава РТ.

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«Извлекли девушку 1999 года рождения. Состояние стабильно тяжелое. Доставляется в БСМП», — цитирует «Татар-информ» ведомство.

Ранее из-под завалов спасли двоих братьев 2010 и 2004 годов рождения, а также 70-летнего мужчину. Всех пострадавших госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи в Набережных Челнах.

ИА REGNUM напоминает, власти Набережных Челнов определили место, где будут размещены жильцы дома. Их обеспечат горячим питанием и всем необходимым.

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