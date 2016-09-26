В Набережных челнах 25 октября в пятиэтажном многоквартирном жилом доме прогремел взрыв. Повреждения получили квартиры на двух верхних этажах одного из подъездов здания.

В результате взрыва пострадали не менее пяти человек. Спасатели разбирают завалы, под которыми могут находится люди. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

Подробности в трансляции ИА REGNUM.