В результате взрыва осколки от разбитых окон и бетонные конструкции дома разлетелись на несколько десятков метров. Повреждения получили несколько припаркованных возле дома машин.
В Набережных Челнах спасли из-под завалов после взрыва ещё одного человека
В Набережных Челнах из-под завалов пятиэтажного дома, где вечером 25 октября произошел взрыв газа, достали 70-летнего мужчину. У него множественные раны. Пострадавшего в стабильно тяжелом состоянии доставили в городскую больницу.
Глава региона Рустам Минниханов проинформирован о случившемся, сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.
На месте взрыва в Набережных Челнах спасён из-под завалов третий пострадавший
Из-под обломков и завалов на месте взрыва в доме в Набережных Челнах спасён третий человек, сообщает 25 октября пресс-служба МЧС России.
Он был извлечён в ходе поисково-спасательных работ. Это мужчина 1951 года рождения. По оценкам медиков, он в стабильно тяжелом состоянии.
В числе пострадавших — два ребенка, 2004 и 2010 годов рождения. Состояние младшего врачи оценивают как средней степени тяжести.
Как сообщили в экстренных службах, находящие под завалами люди живы, с ними установлена связь.
По уточненной информации мэрии Набережных Челнов, предварительно под завалами находятся два человека. Спасатели на месте принимают меры к спасению людей.
Официальный сайт города Набережные Челны. nabchelny.ru
Кроме этого, к месту происшествия следуют кинологические расчеты чрезвычайного ведомства.
В готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС России по РТ и Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России.
На месте происшествия работает более 90 человек и 35 единиц техники, сообщает администрация Набережных Челнов.
Первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев находится на месте происшествия. Он сообщил об эвакуации людей. По его словам, город определил место, где будут размещены жильцы дома. Им будет обеспечено горячее питание и вся необходимая медицинская и психологическая помощь.
В Набережных Челнах жильцов дома после взрыва газа разместят в гостинице
В Набережных Челнах жильцов дома, где произошел взрыв бытового газа, обеспечат всем необходимым. Об этом заявили представители городских властей.
Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по РТ Липскому В.А. представить доклад о произошедшем.
Следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СКР.
В Татарии после взрыва бытового газа в жилом доме возбудили уголовное дело
В Татарии следственные органы по факту обрушения части жилого дома возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).
При взрыве газа в Набережных Челнах пострадали двое детей
При взрыве газа в многоквартирном доме города Набережные Челны пострадали два ребенка. Как сообщает пресс-служба республиканского минздрава, один из детей 2010 года рождения, второй — 2004 года. Пострадавших передали медикам. Младшего брата осмотрели на месте и госпитализировали в БСМП. Старшего мальчика еще осматривают медики скорой помощи.
По предварительным данным, в доме в Набережных Челнах после взрыва разрушены 8 квартир на четвертом и пятом этажах.
Из-под обломков дома в Набережных Челнах спасены два человека
Из-под завалов на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах спасены двое пострадавших, сообщает 25 октября пресс-служба Минздрава России.
Один из спасённых — ребёнок 2010 года рождения, его состояние медики предварительно оценили «как среднетяжёлое».
Прокуратура Татарии начала проверку после хлопка газа в жилом доме
В Татарии организована прокурорская проверка информации о хлопке газа в жилом многоквартирном доме в Набережных Челнах. По предварительным данным, на улице Татарстан в квартире на четвертом этаже произошёл хлопок газовоздушной смеси, что в дальнейшем привело к повреждению перекрытий между четвертым и пятым этажами. На место происшествия выехал и. о. прокурора города Айдар Галиев.
Два человека обнаружены под завалами в Набережных Челнах — СМИ
Два человека обнаружены под обломками жилого дома в Набережных Челнах, сообщает 25 октября агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
По словам спасателей, на данный момент им удалось установить контакт с двоими пострадавшими, остающимися пока под обломками на месте взрыва.
Из-под завалов в Набережных Челнах только что спасли подростка — Минздрав.
На месте работает более 90 спасателей и 35 единиц техники.
В Набережных Челнах при взрыве газа разрушены шесть квартир
В панельной пятиэтажке в доме 48/21 в Новом Городе Набережных Челнов произошел взрыв газа, в результате которого разрушено несколько квартир на двух этажах. По предварительным данным, разрушены шесть квартир на двух последних этажах. Предварительно, пострадали четыре человека, эвакуированы 32 жильца. Под завалами могут находиться люди.
На данный момент известно о 4 пострадавших во время взыва в Набережных Челнах. Двое находятся под завалами. Двое спасённых — дети, сейчас их доставляют в больницу.
В Набережных Челнах медики оказали помощь пятерым пострадавшим
От взрыва в Набережных Челнах пострадало не менее пяти человек, сообщает 25 октября «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
По данным агентства, им уже оказывается медицинская помощь.
Из Набережных Челнов сообщают о пострадавших от взрыва в жилом доме
В разрушенных взрывом квартирах жилого дома в Набережных Челнах могут быть засыпанные обломками люди, сообщает 25 октября «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Кроме того, жильцы пятиэтажного дома, в котором произошел взрыв, покидают свои квартиры.