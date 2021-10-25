Набережные Челны, Татария, , 19:33 — REGNUM В Набережных Челнах из-под завалов пятиэтажного дома, где вечером 25 октября произошел взрыв газа, достали 70-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Завалы дома Angelo Giordano

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в многоквартирном доме в Набережных Челнах — все новости»

«Из-под завалов в результате взрыва бытового газа в доме в Набережных Челнах извлекли мужчину 1951 года рождения», — говорится в сообщении.

По данным «Татар-информ», у мужчины множественные раны. Его в стабильно тяжелом состоянии доставили в городскую больницу.

Предположительно, под завалами может оставаться еще одна женщина.

ИА REGNUM напоминает, ранее в больницу скорой помощи доставили одного из пострадавших детей.

Читайте также: В Набережных Челнах жильцов дома после взрыва газа разместят в гостинице