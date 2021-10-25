Набережные Челны, Татария, 25 октября 2021, 19:33 — REGNUM В Набережных Челнах из-под завалов пятиэтажного дома, где вечером 25 октября произошел взрыв газа, достали 70-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.
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«Из-под завалов в результате взрыва бытового газа в доме в Набережных Челнах извлекли мужчину 1951 года рождения», — говорится в сообщении.
По данным «Татар-информ», у мужчины множественные раны. Его в стабильно тяжелом состоянии доставили в городскую больницу.
Предположительно, под завалами может оставаться еще одна женщина.
ИА REGNUM напоминает, ранее в больницу скорой помощи доставили одного из пострадавших детей.
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