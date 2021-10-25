Курская область, 25 октября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. В Курской области с 25 октября по 7 ноября временно приостановлено действие льготных социальных проездных. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Троллейбус

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Такие ограничения введены, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции. Они действуют во всём муниципальном и межмуниципальном общественном транспорте, включая автобусы, троллейбусы и трамваи.

Сроки действия за неиспользованный период оплаченных льготных проездных билетов будут продлены. Перенести средства можно будет на следующий период — но после окончания нерабочих дней.

Ограничения не коснутся медицинских работников и волонтеров акции «Мы вместе».