Москва, 25 октября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. В регионах с высоким уровнем вакцинации от COVID-19 наблюдается более низкий уровень заболеваемости, чем минувшим летом. Об этом заявила 25 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

«Там, где у нас уровень иммунизации выше 60%, в этих субъектах меньше не только удельный вес заболевших, но и интенсивные показатели на 100 тысяч населения ниже, чем были летом», — сказала она в эфире «Первого канала».

Глава Роспотребнадзора напомнила, что обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, включая тех, чья работа предусматривает частые контакты с людьми, введена уже в 84 российских регионах.