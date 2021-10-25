Минск, 25 октября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. «Нарушения дисциплины цен установлены в 494 из 2044 торговых объектов, проверенных в январе-сентябре 2021 года Комитетом государственного контроля», — проинформировал 25 октября Комитет госконтроля Белоруссии.

Рост цен

По итогам мониторинга цен в торговых объектах крупных ритейлеров города Минска «выявлено завышение торговой надбавки на свежие огурцы, томаты, яблоки на 19,5−25 процентных пунктов, свинину — на 4 процентных пункта». В Гомельской области в двух магазинах торговая надбавка на сахар составляла 29,5% вместо установленной законодательством 15%; рис — 61,5%, овсяные хлопья — 72%, пшено — 90%, макаронные изделия — 57% (вместо 30%); подсолнечное масло — 33−42% (вместо 25%); бедро цыпленка-бройлера — 28,3% и тушку цыпленка бройлера — 50% (вместо 20%). Выявлены также большие завышения цен у индивидуального предпринимателя в Витебской области.

«Некоторые субъекты хозяйствования пытаются обойти требования законодательства посредством установления более высоких цен на якобы новые виды изделий. Так, добавление к наименованию продукции одного слова повлекло разницу отпускной цены тушки цыпленка-бройлера до 15 процентных пунктов, — сказано в официальном сообщении. — С целью исключения подобных фактов Комитет госконтроля направил в Совет Министров предложения о принятии мер реагирования, а также о внесении соответствующих изменений в законодательство».

Среди прочих нарушений торговли КГК указал, такие, как: «отсутствие в продаже товаров, предусмотренных ассортиментными перечнями; нарушение санитарно-эпидемиологических норм, требований технических регламентов и т.д.». По мнению госконтролёров, в Белоруссии «не наблюдается дефицита продовольствия», перебои с поставками отдельных видов товаров, как правило, обусловлены «ненадлежащей организацией работы со стороны производителей и субъектов торговли».

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