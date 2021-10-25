Набережные Челны, Татария, 25 октября 2021, 18:24 — REGNUM В Татарии организована прокурорская проверка информации о хлопке газа в жилом многоквартирном доме в Набережных Челнах. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба республиканского ведомства.
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По предварительным данным, на улице Татарстан в квартире на четвертом этаже произошёл хлопок газовоздушной смеси, что в дальнейшем привело к повреждению перекрытий между четвертым и пятым этажами. На место происшествия выехал и. о. прокурора города Айдар Галиев.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования.
По итогам прокурорской проверки примут решение о принятии соответствующих мер.
Как сообщало ИА REGNUM, в Набережных челнах 25 октября в пятиэтажном многоквартирном жилом доме прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.
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