Набережные Челны, Татария, , 18:24 — REGNUM В Татарии организована прокурорская проверка информации о хлопке газа в жилом многоквартирном доме в Набережных Челнах. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

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По предварительным данным, на улице Татарстан в квартире на четвертом этаже произошёл хлопок газовоздушной смеси, что в дальнейшем привело к повреждению перекрытий между четвертым и пятым этажами. На место происшествия выехал и. о. прокурора города Айдар Галиев.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования.

По итогам прокурорской проверки примут решение о принятии соответствующих мер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Набережных челнах 25 октября в пятиэтажном многоквартирном жилом доме прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

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