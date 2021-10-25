Казань, , 18:15 — REGNUM В панельной пятиэтажке в доме 48/21 в Новом Городе Набережных Челнов произошел взрыв газа, в результате которого разрушено несколько квартир на двух этажах, сообщает МЧС по РТ.

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По предварительным данным, разрушены шесть квартир на двух последних этажах. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, пострадали четыре человека, эвакуированы 32 жильца. Под завалами могут находиться люди.

«Одного пострадавшего извлекли из-под завалов. Он в тяжелом состоянии, уже в карете скорой помощи и будет направлен в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, где есть все необходимое», — отметили в пресс-службе.

ИА REGNUM ранее сообщало, от взрыва в Набережных Челнах пострадало не менее пяти человек.

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