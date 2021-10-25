Москва, 25 октября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Совет Думы принял решение перенести «правительственный час» с участием вице-премьера Татьяны Голиковой на декабрь 2021 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

ИА REGNUM Госдума

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«Согласно поручению президента, Татьяна Голикова как курирующий вице-премьер должна до 30 ноября подготовить доклад по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Чтобы у депутатов была возможность заслушать результаты реализации поручения главы государства, «правительственный час» с участием Голиковой перенесен на декабрь», — сообщил журналистам Володин.

Кроме того, по его словам, на пленарном заседании Госдумы 16 ноября выступит Генеральный прокурор Игорь Краснов.

«Решение о приглашении Генерального прокурора принято в связи с обращениями депутатов», — пояснил он.