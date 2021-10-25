Вашингтон, 25 октября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена инвестирует $70 млн в домашние тесты на COVID-19, чтобы победить национальный дефицит, из-за которого резко поднялась стоимость тестирования, сообщает 25 октября Reuters.

Hhs.gov Тестирование на COVID-19. США

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Администрация стремится увеличить предложение, так как спрос оказался очень высоким и полки в магазинах быстро опустели.

Высокий спрос на тесты со стороны американских работодателей был спровоцирован тем, что правительство США обязало крупные компании проводить вакцинацию или еженедельное тестирование своих работников.

Как сообщало ИА REGNUM, требование американских работодателей о тестировании сотрудников на COVID-19 привело к дефициту эксспресс-тестов по всей стране в последние недели.