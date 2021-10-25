Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В период объявленных нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, когда в Петербурге будут действовать дополнительные ограничения, продолжится оказание медицинской помощи не только больным с COVID-19, а также массовая вакцинация от коронавируса. Об этом заявил 25 октября председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи подъезжает к Боткинской больнице Петербурга

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

По его словам, с 1 по 3 ноября все поликлиники и больницы будут работать в обычном режиме, в том числе по оказанию плановой медицинской помощи. В четверг, 4 ноября, будет оказываться экстренная медпомощь. 5 и 6 ноября в поликлиниках будет работать дежурный состав, чтобы обеспечить оказание помощи на дому. Все поликлиники в течение нерабочих и праздничных дней будут продолжать вакцинацию.

В свою очередь вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев предложил использовать нерабочие дни «для того, чтобы создать условия для вакцинации тех, кто еще не привился». Он подтвердил, что экстренная и плановая медицинская помощь будут оказываться в необходимом объеме.

«Если люди будут правильно себя вести, сведут общение в больших компаниях к минимуму, принятые меры позволят прервать цепочку распространения вируса и как можно быстрее вернуться к привычному ритму жизни», — отметил Олег Эргашев, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Читайте также: Пик «четвертой» волны COVID-19 в Петербурге спрогнозировали на декабрь

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Петербурге будет временно приостановлена работа большинства предприятий общественного питания, непродовольственной розничной торговли, предприятий сферы услуг и развлекательных заведений. Театры и музеи будут доступны только по предъявлении QR-кодов.