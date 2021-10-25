Таллин, 25 октября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала жителей страны активнее вакцинироваться, так как среди скончавшихся от коронавируса не вакцинированных в разы больше, чем вакцинированных. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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Выступая в комиссии по социальным делам парламента страны, она признала, что ситуация с распространением коронавируса сейчас в Эстонии очень плохая: «Вакцинированных людей существенно больше, чем невакцинированных, но в больницы поступает примерно втрое больше невакцинированных. Смертей среди невакцинированных в целых пять раз больше».

Она добавила, что вакцинированные люди не должны страдать из-за тех, кто не хочет прививаться.

По ее словам, правительство, чтобы исправить ситуацию, для чего ввело новые ограничения: «Для снижения нагрузки на больницы необходимо именно невакцинированным ограничить доступ к развлечениям». Этим объясняется то, что отрицательного результата ковид-теста больше недостаточно для пропуска на массовые мероприятия.

Каллас выступает против материального поощрения людей к вакцинированию. По ее словам, если премировать за вакцину от коронавируса, не исключено, что люди будут требовать денег и за другие прививки.

«Я лично не поддерживаю предложение платить», — заявила Каллас.