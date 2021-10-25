Москва, 25 октября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям и руководителям организаций обеспечить предоставление работникам по два дополнительных выходных на прохождение вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает 25 октября пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Федерации совместно с руководителями организаций и предприятий… освобождение от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против COVID-19», — говорится в поручении главы государства.

Работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющие хронические заболевания, рекомендуется переводить на четыре недели переводить на дистанционный режим работы для вакцинации и формирования иммунитета.

Правительству России и органами исполнительной власти субъектов Федерации поручено обеспечить совместно со сторонами социального партнёрства принятие и реализацию данных рекомендаций.

Доклад о проделанной работе премьер-министр Михаил Мишустин должен представить до 15 ноября, далее отчёт должен будет предоставляться ежемесячно.