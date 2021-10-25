Рига, 25 октября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Известный латвийский политик, бывший министр экономики Айнар Шлесерс получил положительный результат анализа на коронавирус Covid-19. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, он никогда не прививался от коронавируса и никогда не был обладателем «ковид"-сертификата. По его словам, во все поездки он отправлялся, делая «ковид"-тесты.

"Вечером 22 октября я почувствовал головную боль. Была повышенная температура тела, 37,5 градусов. Решил сделать тест. Тест показал положительный результат», — написал политик.

В настоящий момент он чувствует себя нормально, но лечится за границей, где он оказался на 10-дневном карантине.

Шлесерс известен как активный противник обязательной вакцинации и один из организаторов массовых акций протеста в Риге в 2021 году.

Латвийские СМИ также сообщили, что 20 октября нынешнего года на 60-м году жизни скончался бывший глава Центральной избирательной комиссии Арнис Цимдарс. По информации СМИ, он умер после заражения коронавирусом.

Цимдарс был одним из основателей партии «Латвия на первом месте» и выступал против обязательной вакцинации.