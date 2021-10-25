Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Работник сфер экономики, подлежащих обязательной вакцинации, который откажется прививаться от коронавируса, может быть отстранён от работы и лишен зарплаты. Об этом 25 октября сообщила заместитель руководителя государственной инспекции труда Санкт-Петербурга Марина Андреева, передает РБК.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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Как пояснила Андреева, обязательной вакцинации подлежат штатные сотрудники, работающие по гражданско-правовому договору. Для них должен быть выпущен приказ, в котором будут к ФСС прописаны основания необходимости вакцинации — постановление главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой, сроки прохождения, порядок предоставления сведений о прохождении вакцинации сотрудниками (сертификатов о вакцинации), порядок предоставления противопоказаний к вакцинации. Подкреплены документы должны быть ссылками на статью 5 пункта 2 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и абзаца 8 части первой статьи 76 Трудового кодекса России.

«Если до 16 ноября 2021 года работники не проходят первый этап вакцинации, у работодателя есть основания для отстранения сотрудника от работы без сохранения заработной платы», — подытожила Андреева.

Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу от 12 октября 2021 года, в органах власти, учреждениях образования, здравоохранения, культуры, торговли, транспорта, общественного питания, сферы услуг и развлечений, гостиничной отрасли, почтовых службах, клиентских офисах банков, предприятиях ЖКХ, МФЦ, кинотеатрах, концертных залах и любых других учреждениях, работающих с населением, не менее 80% персонала должно быть до 15 ноября 2021 года привито хотя бы первой дозой двухкомпонентной вакцины от коронавируса или однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», а до 15 декабря 2021 года необходимо полностью закончить цикл вакцинации для таких сотрудников.

Губернатор Александр Беглов подтвердил, что с 15 ноября деятельность в сферах, предусмотренных постановлением главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу, может осуществляться только при условии соблюдения требований об обязательной вакцинации.