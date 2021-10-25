Москва, 25 октября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Объявленные в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября не следует рассматривать как локдаун, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Анна Попова

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«Эти грядущие девять дней, я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Это не локдаун», — сказала она в эфире «Первого канала».

Как пояснила Попова, нерабочие дни объявлены для того, чтобы побудить граждан «общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе».

«Вот, собственно, и все, что нужно сделать для разрыва цепочек передачи вируса», — отметила она.

Напомним, ранее галва Роспотребназора призвала граждан ограничить контакты и воздержаться от поездок в период нерабочих дней.